شكرا لقرائتكم محمود متولى يجرى أشعة جديدة الأسبوع المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمود متولي، مدافع الأهلي، إجراء أشعة جديدة خلال الأسبوع الجاري، للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة تعافيه من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في المران الجماعي .

وتُحدد نتيجة الأشعة التي يجريها محمود متولى موعد انتظامه في المران الجماعي، والذي بات قريبا بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة وتنفيذه مرحلة متقدمة في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في ملعب التتش.

ويواصل متولي تدريبات قوية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، واشتملت على فقرة خاصة للتصويب على المرمى، إلى جانب بعض الفقرات البدنية والتي ظهر فيها بشكل جيد وبدون شكوى.

وطلب الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق من محمود متولي، إجراء أشعة من أجل التعرف على نسبة التئام الإصابة التي اشتكى منها في مباراة السوبر المصري، والتي كشفت الفحوصات الطبية أنه يعاني من تمزق في العضلة الخلفية وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.