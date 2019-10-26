شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية العمومية للترسانة اليوم دون غرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الجمعية العمومية العادية لنادى الترسانة اليوم لمناقشة الميزانية لعام 2018 ـ 2019، وجدول الأعمال، ومن بينها التبرع للإنشاءات فى فرع النادى النهرى وزيادة قيمة تجديد الاشتراكات السنوية.

من جهته أكد طارق سعيد حسنين، رئيس نادى الترسانة، أنه لا توجد أى غرامات على الأعضاء الذين لم يحضروا الجمعية العمومية، وإن كان يتمنى التواجد للتعرف على ما يدور فى النادى من أعمال خاصة الإنشاءات والتجديدات والتطوير فى كافة المنشآت بشكل سيسعدهم.

وأضاف رئيس "الشواكيش"، أن التبرع للنادى النهرى سيكون فى حدود 200 جنيه فقط تدفع مرة واحدة للدعم فى الإنشاءات والتطوير الذى سيجعله لن يقل عن نادى الزمالك النهرى المجاور له على كورنيش النيل، بينما الزيادة فى تجديدات العضوية السنوية تبلغ 100 جنيه سنويا للعضوية للمساهمة فى الإنشاءات وتطوير البنية التحتية للنادى.