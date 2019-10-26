عبد الرحمن عرابى يحصد فضية الملاكمة بالألعاب العسكرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد الملاكم عبد الرحمن عرابى الميدالية الفضية فى منافسات وزن 81 كجم للملاكمة بدورة الألعاب العسكرية المقامة فى الصين بالخسارة من بطل أوزبكستان 5 /0 فى النهائى. وتأهل الملاكم عبد الرحمن عرابى إلى نهائى وزن 81 كجم أمس بالفوز على بطل كازاخستان بنتيجة 3 / 2 فى نصف النهائى. وضمن الملاكم عبد الرحمن عرابى ميدالية لمصر، الأربعاء، بعد تأهله إلى نصف نهائى منافسات وزن 81 كجم بالفوز على بطل كوريا الجنوبية 4/1 . Advertisements وحصل عرابى مؤخرا على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب فى شهر أغسطس المنقضى. ويستعد منتخب الملاكمة لخوض منافسات بطولة أفريقيا المؤهلة والمحدد لها شهر فبراير المقبل فى السنغال والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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