الأهلي يسافر الإمارات 31 أكتوبر ويواجه بنى ياس ودياً 3 نوفمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على السفر إلى الإمارات يوم 31 أكتوبر الجارى لبدء معسكر خارجى يستمر أسبوعاً، فى إطار استعدادات الأهلى خلال الفترة المقبلة التى تتوقف فيها بطولة الدورى لارتباطات المنتخبين الأول والأولمبى.
ويعود فريق الأهلى للتدريبات غداً بعد راحة حصل عليها لمدة 48 ساعة ويتدرب على ملعبه بالتتش عدة أيام لن تشهد خوض مباريات ودية، حسب تأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ثم يسافر الفريق للإمارات.
ويسافر الأهلي إلى الإمارات يوم 31 أكتوبر الجارى للدخول فى معسكر مغلق يستمر حتى السابع من نوفمبر المقبل استعدادا لاستكمال منافسات الدورى الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
وأنهي الجهاز الفني اتفاقه مع نادى بنى ياس الإماراتي لخوض مباراة ودية يوم 3 نوفمبر المقبل.
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