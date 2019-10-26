شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 5 أسلحة تجهز المنتخب أمام كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعول حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول على عدد من الأسلحة لتجهيز الفراعنة لمباراتى كينيا وجزر القمر المقرر لهما 14 و19 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى والثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات الكاميرون 2021.

وخاض البدرى معسكرا وحيدا وقصيرا مع المنتخب تخلله مباراة واحدة ودية أمام بوتسوانا انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، لكنها لم ترق لتلبية تطلعات الجماهير من حيث الأداء أو حتى النتيجة.

وينطلق معسكر المنتخب رسميا وفق الأجندة الدولية بدءا من 11 نوفمبر المقبل وحتى 20 من الشهر نفسه، لكن البدرى يسعى للاستفادة من توقف الدورى مبكرا واستغلال هذا فى تجهيز اللاعبين.

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