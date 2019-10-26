شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يغيب عن المنتخب الأوليمبى لإصابته بتسمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض أحمد حمدي لاعب الجونة ومنتخب مصر الأوليمبى لحالة تسمم بعد تناوله وجبة فاسدة ليضطر لإجراء غسيل معدة.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن ينضم أحمد حمدى لتدريب منتخب مصر الأوليمبى اليوم المقرر إقامته باستاد القاهرة عقب غيابه عن مران الأمس للإصابة بحالة تسمم.

واختار شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، قائمة تضم 27 لاعباً لإختيار من بينهم 21 لاعباً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 واللاعبون هم:

حراسة المرمي : عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي ومصطفي شوبير

الدفاع : أسامه جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبدالسلام ومحمد صادق وأحمد أبوالفتوح وأحمد ايمن وكريم العراقي

خط الوسط: أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدى وناصر ماهر وأحمد حمدى.

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خط الهجوم : رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر و إمام عاشور و عبدالرحمن مجدي ومحمد محمود الذى تم إستبعاده للإصابة و مصطفي محمد وصلاح محسن و احمد ياسر ريان و ناصر منسي

جاءت مواعيد مصر كالتالي :

منتخب مصر الأوليمبي و مالي – الساعة 7 مساءا يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبي و غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبي – الكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساءاً – استاد القاهرة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون و غانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب إنتهاء مباراة مصر و مالي.