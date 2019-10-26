شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مشوار المصرى البورسعيدى فى الكونفدرالية قبل مواجهة بطل سيشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق المصرى البورسعيدى ضيفاً على نظيره كوت دى اور بطل سيشل، والمقرر إقامتها على ستاد لينيتيه في الثانية عصر غد الأحد بتوقيت القاهرة – الرابعة بتوقيت فيكتوريا- ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا مهمًا على فريق ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى البورسعيدى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية .

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على الجانب الآخر، تلقى كوت دى أور بطل سيشل هزيمة فى أرضه (5-0)، قبل أن يخسر إيابا في جنوب أفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دورى أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 وينتقل لمنافسات الكونفدرالية.