شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكرم الطفل أدهم مسعد بإطلاق اسمه على غرفة ملابس لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إطلاق اسم الطفل أدهم مسعد، الذي توفى في حادث أثناء توجهه مع والده لمؤازرة الفريق أمام الأهلي في السوبر المصري، الشهر الماضي، على غرفة خلع ملابس الفريق الأول، تكريمًا له.

واستقبل «منصور» والد الطفل، حسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، ليقول: «طبعًا شرفنا الأستاذ مسعد، الوالد المحترم للشهيد أدهم، الذي توفى في حادث أليم وهم رايحين يتفرجوا على ماتش الزمالك في برج العرب، شعب دمياط ده شعب جميل ومحترم ولنا أصدقاء فيه كثير».

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وأضاف رئيس الزمالك: «طبعًا أقل تكريم للمرحوم أدهم إنه يتعمله مكان يخلد فيه اسمه، فأنا ماشوفتش أفضل من أوضة لبس اللعيبة اللي هو كان رايح عشان يشوفهم ويشجعهم، فمن النهاردة هيتعلق هنا برة اسم الشهيد أدهم مسعد، عشان كل ما اللعيبة تخش هنا أوضة اللبس أو تغير، وقبل التمرين وقبل ما يروحوا كل ماتش يفتكروا إن فيه طفل صغير توفاه الله في حادث أليم عشان كان جي من آخر الدنيا من دمياط لبرج العرب عشان يشجعهم».

ومن جانبه وجه والد الطفل المتوفى الشكر لرئيس الزمالك قائلًا: «أنا عاجز عن الشكر إن حضرتك وقفت معايا من بعد وفاة أدهم، وكلمتني ودعمتني وأما عرفت إن أخته كانت تعبانة اتصلت بي وقلت لي أحسن مستشفيات وأحسن دكاترة، وكل اللي إنت عايزه إحنا موجودين جنبك، وأنا شكرت حضرتك وقلت لحضرتك أي شأن هحتاجه هتصل بحضرتك وحضرتك فضلت متواصل معايا، بشكر حضرتك وده نادي الزمالك وإنت رئيس نادي الزمالك، أكبر نادي في الوطن العربي ومصر كلها، فأنا بشكر حضرتك من جوا قلبي».