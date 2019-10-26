شكرا لقرائتكم منتخب مصر: كهربا باقٍ ولا نية لاستبعاده من المعسكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو منتخب مصر الأول، أن محمود كهربا سيتواجد فى معسكر نوفمبر المقبل، ولم يتم استبعاده كما يتردد بناء على طلب مسئولى الزمالك.

وكشف مسئولو المنتخب أن استمرار كهربا فى معسكر نوفمبر وخوضه مباراتى كينيا وجزر القمر متوقف على مستواه الفنى والبدنى خلال المعسكر، وهو ما أوضحه الجهاز الفنى بأنه سيتم اختيار 32 لاعبا للمعسكر سيتم استبعاد عدد منهم قبل مباراتى كينيا وجزر القمر.

وكان حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول قد أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل حيث يخوض المنتخب مباراتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبل فى إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وشملت القائمة 6 لاعبين هم: أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى )، محمد الننى (بشكتاش التركي)، أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى )، محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى ).

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ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطنى الاستدعاء الرسمى للأندية لضم اللاعبين المحترفين اليوم السبت طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 11 نوفمبر المقبل قبل 3 أيام فقط من مباراة كينيا الرسمية فى تصفيات كأس أفريقيا، بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.