اخبار الرياضه

ديسابر يحذر لاعبى بيراميدز من مهاجم يانج افريكانز...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم ديسابر يحذر لاعبى بيراميدز من مهاجم يانج افريكانز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز ، تحذير شديد لمدافعى فريقه من خطورة ترك مساحات لباتريك سيبومانا مهاجم يانج أفريكانز والذي سجل 5 أهداف في الدوري التنزاني بالموسم الماضي، وهدفين بدوري أبطال إفريقيا، قبل أن يودع الفريق التنزاني المسابقة وينتقل للكونفدرالية لملاقاة بيراميدز

 

ويحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزانى  فى الثالثة عصر غداً الاحد على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

 

Advertisements

وسافر ديسابر لتنزانيا بقائمة ضمت 22 لاعباً هم : "أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور،عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق ، أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس"

 

يانج أفريكانز التنزانى يعد أقدم الفرق في تنزانيا إذ تأسس عام 1935 وهو الفريق الأكثر شعبية ببلاده ، الموسم الماضي، يانج أفريكانز حصل على المركز الثاني بالدوري بعدما حصد 86 نقطة، من 38 لقاء، إذ فاز في 27 وتعادل 5 وخسر 6 مباريات، ليصعد إلى دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديسابر يحذر لاعبى بيراميدز من مهاجم يانج افريكانز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا