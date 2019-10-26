ديسابر يحذر لاعبى بيراميدز من مهاجم يانج افريكانز...

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ويحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزانى فى الثالثة عصر غداً الاحد على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .
وسافر ديسابر لتنزانيا بقائمة ضمت 22 لاعباً هم : "أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور،عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق ، أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس"
يانج أفريكانز التنزانى يعد أقدم الفرق في تنزانيا إذ تأسس عام 1935 وهو الفريق الأكثر شعبية ببلاده ، الموسم الماضي، يانج أفريكانز حصل على المركز الثاني بالدوري بعدما حصد 86 نقطة، من 38 لقاء، إذ فاز في 27 وتعادل 5 وخسر 6 مباريات، ليصعد إلى دوري أبطال إفريقيا.
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