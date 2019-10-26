شكرا لقرائتكم ديسابر يحذر لاعبى بيراميدز من مهاجم يانج افريكانز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز ، تحذير شديد لمدافعى فريقه من خطورة ترك مساحات لباتريك سيبومانا مهاجم يانج أفريكانز والذي سجل 5 أهداف في الدوري التنزاني بالموسم الماضي، وهدفين بدوري أبطال إفريقيا، قبل أن يودع الفريق التنزاني المسابقة وينتقل للكونفدرالية لملاقاة بيراميدز

ويحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزانى فى الثالثة عصر غداً الاحد على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

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وسافر ديسابر لتنزانيا بقائمة ضمت 22 لاعباً هم : "أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور،عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق ، أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس"

يانج أفريكانز التنزانى يعد أقدم الفرق في تنزانيا إذ تأسس عام 1935 وهو الفريق الأكثر شعبية ببلاده ، الموسم الماضي، يانج أفريكانز حصل على المركز الثاني بالدوري بعدما حصد 86 نقطة، من 38 لقاء، إذ فاز في 27 وتعادل 5 وخسر 6 مباريات، ليصعد إلى دوري أبطال إفريقيا.