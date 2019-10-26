شكرا لقرائتكم الأهلى يؤجل اجتماعه بفرع الشيخ زايد بسبب الظروف المناخية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة النادي الاهلي ، على تأجيل الأجتماع الذى كان مثقرراً له عصر اليوم، السبت، بفرع الشيخ زايد لمناقشة عدة أمور وقضايا رياضية وإنشائية وإدارية بسبب ظروف المناخ الغير مُستقرة وكذلك بسبب بعض الظروف الخاصة لأعضاء في المجلس الأهلاوي.

كان مجلس الاهلي قد حدد عصر اليوم لعقد أجتماع لمناقشة عدة قضايا فرضت نفسها على الساحة الأهلاوية خلال الفترة الماضية، بجانب التطرق لتداعيات أزمة تأجيل بطولة الدورى التى شغلت الجميع خلال الفترة الماضية قبل أن يتم حسمها بتأجيل المسابقة لما بعد أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

ومن المقرر ان يحدد مجلس الاهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى الموعد الجديد للجلسة والذي سيكون نهاية الاسبوع الجاري بنسبة كبيرة.

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ومكث الخطيب فى منزله خلال العشرة أيام الماضية بعد عملية الحقن التى خضع لها الخميس قبل الماضى بالمستشفى الملكى بالإسكندرية للتخلص من آلام الظهر التى انتابته الفترة الأخيرة، وهى المرة الثانية التى يخضع فيها الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.

ونصح الدكتور أحمد فرهود رئيس الأهلي بعدم بذل أى مجهود لمدة عشرة أيام منذ أجراء عملية الحقن، وقال الطبيب المعالج للخطيب، إن الأخير سبق وأجرى 3 عمليات جراحية فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه لاتباع إحدى الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع وبعدما قضي الخطيب عشرة ايام تقريباً في منزله دعا لأجتماع بالشيخ زايد لمناقشة عدة ملفات خاصة بالنادي.