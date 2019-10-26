شكرا لقرائتكم إكرامى الكبير يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ65... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويملك إكرامى الشحات تاريخ طويل من الابداع مع الساحرة المستديرة حتى لقب بـ"وحش أفريقيا" وصائد الإنجازات والبطولات، فضلا عن دوره الكبير فى تقديم العديد من الحراس المميزين.
وعلى المستوى الدولي لعب إكرامي لمنتخب مصر حوالي 50 مباراة وفاز معه بكأس فلسطين عام 1975 وساهم في صعود المنتخب لدورة الألعاب الأوليمبية عامي 1980 و1984 واعتزل الكرة عام 1989 بعد أن حرس مرمى الأهلي في حوالي ” 300 مباراة ” وهو رقم قياسي.
وبعد الاعتزال اتجه إكرامي للتدريب وعمل مدربا لحراس مرمى الأهلي لفترة طويلة حقق فيها الفريق العديد من البطولات منها الفوز ببطولة الدوري سبع مرات متتالية وقام بتدريب الحراس أحمد شوبير والحضري وأمير عبد الحميد وغيرهم .
وعلى الصعيد الشخصي أنجب إكرامي ثلاث أبناء وهم أحمد إكرامي حارس الأهلي ومنتخب مصر للناشئين والذي رحل في 4 فبراير عام ( 2006 ) وشريف إكرامي حارس الأهلي ومنتخب مصر وحبيبة إكرامي زوجة النجم رمضان صبحي .
عمل إكرامي أثناء تألقه مع الأهلي في التمثيل وشارك في أربعة أفلام وهم :يارب ولد مع فريد شوقي وسمير غانم وأحمد راتب، مرسي فوق مرسي تحت مع محمود ياسين وناهد شريف، رجل فقد عقله مع فريد شوقي وعادل إمام وسهير رمزي، إحنا بتوع الإسعاف مع سمير غانم وأمين الهنيدي .
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