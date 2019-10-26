شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستغل توقف الدورى فى الاستعداد للجزيرة الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستغل الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج، فترة توقف الدوري بدراسة ومتابعة مواجهات الجزيرة الإماراتى من أجل الاستعداد لمباراة العودة بين الناديين فى البطولة العربية، والمقرر لها 26 نوفمبر المقبل بالإمارات.

ويلعب الجزيرة 5 مباريات قبل مواجهة الإسماعيلى فى "إياب" دور الـ 16 بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي"، حيث يواجه اتحاد كلباء والعين والشارقة بالدوري، والنصر في كأس الخليج العربي، وحتا بالدوري.

ومنح الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش، لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع فى ظل تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تتبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

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وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الجزيرة يراهن على عودة نجومه في مباراة الإياب التي ستقام بملعب "محمد بن زايد"، لتحقيق الريمونتادا وحجز تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

الجزيرة عانى كثيراً في مباراة الإسماعيلي بسبب الغيابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق بسبب الإصابات والإرهاق، وعلى رأسهم علي مبخوت بجانب مراد باتنا، وعمر عبدالرحمن، وخلفان مبارك، والبرازيلي كينو، ورغم صعوبة مهمة الجزيرة في مباراة الإياب إلا أنه يراهن على عودة نجومه لإنقاذ الموقف، وتعويض فارق الهدفين، للتأهل إلى دور الثمانية.