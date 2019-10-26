شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يؤكد تواجد كهربا فى معسكر نوفمبر وعدم استبعاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر الأول أن محمود كهربا سيتواجد فى معسكر نوفمبر المقبل ولم يتم استبعاده كما يتردد بناءً على طلب مسئولى الزمالك.

وقال مسئولو المنتخب، إن استمرار كهربا فى معسكر نوفمبر وخوضه مباراتى كينيا وجزر القمر متوقف على مستواه الفنى والبدنى خلال المعسكر، وهو ما أوضحه الجهاز الفنى بأنه سيتم اختيار 32 لاعبا للمعسكر سيتم استبعاد عدد منهم قبل مباراتى كينيا وجزر القمر.

وأعلن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، حيث يخوض المنتخب مباراتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبل فى إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وشملت القائمة 6 لاعبين هم:

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزى)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )

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محمد النني (بشكتاش التركي)

أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي )

محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي )

ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطنى الاستدعاء الرسمي للأندية لضم اللاعبين المحترفين اليوم السبت طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من الفيفا.

وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 11 نوفمبر المقبل قبل 3 أيام فقط من مباراة كينيا الرسمية في تصفيات كأس أفريقيا، بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.