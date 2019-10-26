شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعلق على انضمام كهربا للمنتخب بــ"الاستفادة المالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤولو الزمالك أن انضمام محمود كهربا للمنتخب الوطنى سيعود بالنفع على القلعة البيضاء بتحقيق استفادة مالية، بعدما قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى ضمه لقائمة المحترفين لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية، وضمت قائمة الفراعنة للمعسكر القادم 6 لاعبين محترفين هم أحمد حجازى ومحمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن "كوكا" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

وقال مصدر مسؤول بالزمالك لـ"الخليج 365"، "كل همسة سيخطوها كهربا سيتم ترجمتهما إلى أموال وعندما يكون لاعبا فى صفوف المنتخب الوطنى سيجعل النادى يحصل على تعويض أكبر من الناحية المالية".

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى ضد كهربا فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد انتقاله إلى أفيس البرتغالى دون موافقة النادى الأبيض على الرغم من امتداد عقده مع القلعة البيضاء وفقا لسجلات الاتحاد المصرى لكرة القدم.