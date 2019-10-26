شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستكشف الجزيرة بـ 5 مباريات قبل موقعة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولى الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج اهتماماً خاصاً خلال فترة توقف الدورى بمواجهات الجزيرة الإماراتى من أجل الاستعداد لمباراة العودة فى البطولة العربية والمقرر لها 26 نوفمبر المقبل بالإمارات.

ويخوض الجزيرة 5 مباريات قبل مواجهة الإسماعيلى فى "إياب" دور الـ 16 بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي"، حيث يواجه اتحاد كلباء والعين والشارقة بالدورى، والنصر فى كأس الخليج العربي، وحتا بالدورى.

الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع فى ظل تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تتبقي من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

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وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الجزيرة يراهن على عودة نجومه في مباراة الإياب التي ستقام بملعب "محمد بن زايد" لتحقيق الريمونتادا وحجز تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

الجزيرة عانى كثيراً في مباراة الإسماعيلي بسبب الغيابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق بسبب الإصابات والإرهاق، وعلى رأسهم علي مبخوت بجانب مراد باتنا، وعمر عبدالرحمن، وخلفان مبارك، والبرازيلي كينو، ورغم صعوبة مهمة الجزيرة في مباراة الإياب إلا أنه يراهن على عودة نجومه لإنقاذ الموقف، وتعويض فارق الهدفين، للتأهل إلى دور الثمانية.