شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى الشحات "وحش أفريقيا" يحتفل بعيد ميلاده الـ64 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل إكرامى الشحات ، حارس مرمى النادى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بعيد ميلاده رقم 64 اليوم حيث إنه من مواليد 26 أكتوبر 1955.

إكرامى الشحات يمتلك تاريخاً طويلاً من الإبداع مع الساحرة المستديرة حتى لقب بـ"وحش أفريقيا" وصائد الإنجازات والبطولات، فضلا عن دوره الكبير فى تقديم العديد من الحراس المميزين.

انضم إكرامي أحمد الشحات للنادي الأهلي عام ( 1969 ) ولعب في فرق الناشئين لمدة موسمين فقط حتي تم تصعيده للفريق الأول وكانت أول مباراة يحرس فيها عرين الأهلي عام ( 1973 ) أمام الاتحاد السكندري وخسر الفريق بهدف مقابل لا شىء، وكان الراحل الكبير ”عبده صالح الوحش” هو المدير الفني للفريق والذى أصر أن يلعب إكرامى المباراة التالية وكانت أمام الإسماعيلي وفاز الأهلي وقتها بهدف دون رد، ليصبح إكرامي الحارس الأساسي للشياطين الحمر لمدة 17 عاماً، ساهم من خلالها في فوز الأهلي بالعديد من البطولات وهي: بطولة الدورى العام 10 مرات، كأس مصر 5 مرات، بطولة الأندية الأفريقية أبطال الكأس ثلاث مرات ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة .

وعلى المستوى الدولي لعب إكرامي لمنتخب مصر حوالي 50 مباراة وفاز معه بكأس فلسطين عام 1975 وساهم في صعود المنتخب لدورة الألعاب الأوليمبية عامي 1980 و1984 واعتزل الكرة عام 1989 بعدما حرس مرمى الأهلي في حوالى ”300 مباراة” وهو رقم قياسى.

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وبعد الاعتزال اتجه إكرامي للتدريب وعمل مدربا لحراس مرمى الأهلي لفترة طويلة حقق فيها الفريق العديد من البطولات منها الفوز ببطولة الدورى سبع مرات متتالية وقام بتدريب الحراس أحمد شوبير والحضرى وأمير عبد الحميد وغيرهم.

وعلى الصعيد الشخصي أنجب إكرامي ثلاث أبناء وهم أحمد إكرامي حارس الأهلي ومنتخب مصر للناشئين والذي رحل في 4 فبراير عام ( 2006 ) وشريف إكرامي حارس الأهلي ومنتخب مصر وحبيبة إكرامي زوجة النجم رمضان صبحي .

عمل إكرامي أثناء تألقه مع الأهلي في التمثيل وشارك في أربعة أفلام وهم :يارب ولد مع فريد شوقي وسمير غانم وأحمد راتب، مرسي فوق مرسي تحت مع محمود ياسين وناهد شريف، رجل فقد عقله مع فريد شوقي وعادل إمام وسهير رمزي، إحنا بتوع الإسعاف مع سمير غانم وأمين الهنيدي .