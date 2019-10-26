ديسابر يحذر دفاع بيراميدز من "قاهر الشباك" قبل مواجهة يانج أفريكانز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الفرنسى ديسابر ، المدير الفنى لبيراميدز، مدافعى فريقه من خطورة ترك مساحات أمام "قاهر شباك" صاحب الأرض باتريك سيبومانا مهاجم يانج أفريكانز، والذى سجل 5 أهداف فى الدورى التنزانى الموسم الماضي، وهدفين بدورى أبطال أفريقيا، قبل أن يودع الفريق التنزانى المسابقة وينتقل للكونفدرالية لملاقاة بيراميدز.

ويحل بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على نظيره يانج أفريكانز التنزانى فى الثالثة عصر غد، الأحد، على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وسافر ديسابر لتنزانيا بقائمة ضمت 22 لاعباً هم: "أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور،عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق ، أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس".

يانج أفريكانز التنزانى يعد أقدم الفرق فى تنزانيا إذ تأسس عام 1935 وهو الفريق الأكثر شعبية ببلاده الموسم الماضي، يانج أفريكانز حصل على المركز الثانى بالدورى بعدما حصد 86 نقطة، من 38 لقاء، إذ فاز في 27 وتعادل 5 وخسر 6 مباريات، ليصعد إلى دوري أبطال أفريقيا.