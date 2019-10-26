شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. النصف الحلو فى حياة شيخ الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا نصفه الأخر الذي يساعده دائما على مواجهة الصعوبات والعقبات التى تقف أمامه فى مشوار الحياة كما أن نجوم الكرة أيضا يسعون دائما إلى البحث عن النصف الحلو فى الحياة من أجل بناء حياة كريمه تمهد لهم الطريق لتحقيق مزيد من النجاحات.

ومن هؤلاء النجوم أحمد الشيخ لاعب الأهلى الذى أعلن خطوبته مؤخرا على نصفه الاخر ندى و التى تظهر معه خلال الفترة الماضية فى العديد من المناسبات و كانت أخرها فى إحتفال الأهلى بدرع الدورى فى أحد الفنادق .

كما أن الشيخ دائما ما يرصد لحظاته السعيده مع خطيبته عبر مواقع التواصل الاجتماعى أثناء الإحتفال بعيد ميلاده الأخير و غيرها كما إنها مثله ترصد ايضا صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية .

ويرصد الخليج 365 لقطات توضح النصف الحلو فى حياة أحمد الشيخ فى الصور التالية :

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أحمد الشيخ و خطيبته فى أحد المناسبات



أحمد الشيخ و خطيبته فى عيد ميلاده



أحمد الشيخ و خطيبة



أحمد الشيخ و خطيبته فى الخطوبة



أحمد الشيخ و خطيبته ندى