شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: أعلن دعمى للأهلى ولن أسمح باستخدام اسمى للإساءة للكيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، دعمه للنادى الأهلى، رافضاً استخدام اسمه فى الإساءة للقلعة الحمراء أو التقليل منها.



تركى آل الشيخ

وقال آل الشيخ، عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "لا أحد يزايد عى ولا أحد يقحمنى فى صراعاته أو يصفى حساباته باسمى".

وأوضح "اختلفت معهم واتشتمت بأمى من قِلة، وهذا الذى حز فى صدرى وجرحنى كثيراً، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب".

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وأضاف "وعندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلاً، وعندما مرض دعوت له بالشفاء، وهذه هى أخلاق العرب وهكذا تربينا".

وتابع "أعلن من الآن أننى داعم للكيان ولن أسمح باستخدام اسمى فى الإساءة له، أو التقليل منه، وبابى مفتوح لأى دعم يحتاجه الكيان".

واختتم "أتمنى أن تفهم الرسالة جيداً، السعودية ومصر واحد فى الحلوة والمُرة".