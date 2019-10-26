شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يجتمع اليوم بالشيخ زايد لمناقشة القضايا الرياضية والإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادي الاهلي اجتماعاً عصر اليوم، السبت، بفرع الشيخ زايد لمناقشة عدة أمور وقضايا رياضية وإنشائية وإدارية التى فرضت نفسها على الساحة الأهلاوية خلال الفترة الماضية، بجانب التطرق لتداعيات أزمة تأجيل بطولة الدورى التى شغلت الجميع خلال الفترة الماضية قبل أن يتم حسمها بتأجيل المسابقة لما بعد أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

ويترأس اجتماع اليوم، محمود الخطيب رئيس النادى، الذى مكث فى منزله خلال العشرة أيام الماضية بعد عملية الحقن التى خضع لها الخميس قبل الماضى بالمستشفى الملكى بالإسكندرية للتخلص من آلام الظهر التى انتابته الفترة الأخيرة، وهى المرة الثانية التى يخضع فيها الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.

ونصح الدكتور أحمد فرهود رئيس الأهلي بعدم بذل أى مجهود لمدة عشرة أيام منذ أجراء عملية الحقن، وقال الطبيب المعالج للخطيب، إن الأخير سبق وأجرى 3 عمليات جراحية فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه لاتباع إحدى الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع وبعدما قضي الخطيب عشرة ايام تقريباً في منزله دعا لأجتماع بالشيخ زايد لمناقشة عدة ملفات خاصة بالنادي.