رياضة | ما هو كتاب Scouse English الذي يقرأه محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما هو كتاب Scouse English الذي يقرأه محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صورة له على حساباته بمواقع التواصل فيس بوك وانستجرام وهو يمسك بكتيب يحمل اسم "Scouse English"، ليثير التساؤلات بشأن المهارة الجديدة التي يحاول تعلمها.

وحققت صورة محمد صلاح على فيس بوك وتويتر وانستجرام تفاعلاً كبيراً من جانب متابعيه، فما هي "Scouse English"؟

وتعني هذه الكلمة اللغة الإنجليزية بلكنة مقاطعة ميرسيسايد التي ينتمي إليها ليفربول،حيث أظهر صلاح اهتماماً بتعلم لهجة المدينة التي يلعب لفريقها رغم انشغاله الكبير بالتدريب والتحضير باستمرار

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ويبدو لاعب منتخب مصر في الصورة ممسكاً بكتاب "إنجليزية ليفربول" وهو يركز في صفحاته، وأرفق تعليقاً على لهجة ليفربول يقول فيه: "مما لا شك فيه أن هناك الكثير من أوجه الشبه".

ويتحدث سكان ليفربول اللغة الإنجليزية لكن طريقة نطقها تختلف كثيراً من حيث اللكنة ومخارج الحروف، وتعرف في بريطانيا بـ"السكاوزية".