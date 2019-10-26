رياضة | كالعادة.. رئيس الزمالك يتدخل في اختيارات ميتشو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كالعادة.. رئيس الزمالك يتدخل في اختيارات ميتشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الهجوم على محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب تأجيل مباريات الدوري المصري لدواع أمنية.

وأكد مرتضى أن البيان الذي أصدره المصدر الأمني ويؤكد عدم زيارة الأمن لرئيس أحد الأندية بشأن تأجيل القمة يكشف أن الخطيب كاذب.

وأوضح رئيس الزمالك أنه لن يستجيب لمطالب الجماهير بإقالة ميتشو المدير الفني للفريق لأنه ليس من عينة رؤساء الأندية الذين يستجيبون لضغط الجماهير.

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وأضاف مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "من السهل إقالة ميتشو ودفع الشرط الجزائي من جيبيلكن إذا استمع كل رئيس النادي لحديث الجماهير سيكون طرطور مثل أشخاص أخرين."

وتابع: "أرفض تلاعب ميتشو في تلاعب مراكز اللاعبين.. خالد بوطيب مهاجم ةأرفض أن يلعب في مركز آخر وأشرف بنشرقي أفضل مركز 10 في إفريقيا لا يجب وضعه في مكان آخر".