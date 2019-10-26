شكرا لقرائتكم الزمالك يستعيد مصابين الزمالك خلال فترة توقف الدوري.. شيكابالا أبرزهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان محمد أسامة طبيب الزمالك قد أكد أيضا إن الفريق سيستعيد فى فترة التوقف محمد حسن لاعب وسط الفريق الأبيض بعد إجرائه جراحة فى غضروف الركبة.
ومن المنتظر أن يخضع المصابين لبرنامج تأهيلى خاص لتجهيزهم للعودة للمشاركة مع الفريق بأفضل صورة فيما ينتظر جهاز الزمالك الطبى نتيجة الأشعة التى أجراها محمد عواد حارس الفريق وذلك للاطمئنان على رقبته بعد الإصابة التى تعرض لها فى لقاء جينيراسيون الأخير فى دورى أبطال إفريقيا ما أدى إلى استبداله ومشاركة الحارس الصاعد محمد صبحى بدلا منه.
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