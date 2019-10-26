شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ استعداداته فى توقف الدورى بمعسكر فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادى الأبيض، عن رؤيته بخوض الفريق لمعسكر داخلى فى القاهرة يكون جزء فيه عبارة عن العمل نحو الارتقاء بالمستوى البدنى قبل خوض مجموعة من المباريات الودية متدرجة المستوى وذلك للاستعداد بأفضل صورة فى فترة التوقف لاستئناف مسابقة الدورى وكذلك منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحسم ميتشو مع أمير مرتضى بشكل نهائى خلال الساعات القادمة بعد وجود اتجاه داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك بالاتفاق مع ميتشو بشأن التراجع عن إقامة معسكر خارجى والتأكيد إن المعسكر الداخلى فى الوقت الحالى سيكون أفضل للفريق، وذلك للتمكن من خوض مجموعة جيدة من الوديات متدرجة المستوى خاصة إن الفريق يغيب عنه عناصره الأساسية لانضمامهم إلى المنتخبات الوطنية المختلفة.

وكان المدرب الصربى قد منح جميع لاعبى الزمالك راحة سلبية لمدة 6 أيام بعد الانتهاء من لقاء جينيراسيون السنغالى الذى أقيم أول أمس الخميس فى دورى أبطال إفريقيا، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد ذلك على ملعبه بدون الدوليين تمهيدًا لدخول المعسكر المغلق فى فترة التوقف.