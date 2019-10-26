شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ رحلة تجديد عقد أحمد فتحي موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو النادي الأهلي مفاوضات تجديد عقد أحمد فتحي نجم دفاع الفريق، والذي ينتهي عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، مستغلين فترة توقف بطولة الدوري العام والتي تستمر لمدة شهر بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبي والأول.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي فإن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عرض على أحمد فتحي التجديد لمدة موسمين قادمين، بعد الحصول على الضوء الأخضر من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في ملف التجديد للاعب الملقب بالجوكر.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة توصل إدارة الأهلي لاتفاق رسمي مع أحمد فتحي بشأن تجديد تعاقده مع الأهلي، في ظل وجود رغبة من الطرفيين في استمرار الارتباط.

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وتنتهي عقود رباعي الأهلي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف اكرامي ووليد سليمان مع فريقهم بنهاية الموسم الجاري، الأمر الذي يجعل الإدارة الحمراء مضطرة للوصول لاتفاق مع الرباعي المذكور بخصوص التجديد قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهي الفترة التي سيحق فيها للرباعي التوقيع لأي نادي والرحيل عن القلعة الحمراء مجاناً، ونجح الأهلي خلال الفترة الماضية في تجديد وتمديد عقود عددا من نجومه علي راسهم علي معلول واجاي وكريم نيدفيد.

وترى إدارة الأهلى أن إنهاء ملف تمديد تعاقد الرباعي أمرا ملحاً حاليا باعتبارهم أصحاب خبرات كبيرة يستفيد منها الجيل الحالي، بالإضافة إلى الحفاظ على مسيرة الفريق الناجحة خلال الفترة الحالية ومنع تكرر أزمة عبد الله السعيد لاعب الفريق السابق، والتي بدأت بتوقيعه لنادي الزمالك قبل أن يجدد للقلعة الحمراء ويتم الاستغناء بعدها ليستقر به الحال في النهاية داخل نادي بيراميدز.

ولم يحصل إكرامى وعاشور على فرصة المشاركة كأساسين تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر خلال المباريات التي لعبها الفريق في الدوري حتى الآن، في حين يحل وليد سليمان بديلا في معظم اللقاءات، بينما يظهر أحمد فتحي بشكل منتظم مع المدرب السويسري.