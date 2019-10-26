شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى الأهلى: «أعلن من الآن أني داعم للكيان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومستشار الديوان الملكي السعودي، دعمه للنادي الأهلي وأنه لن يسمح لأحد بعد اليوم استخدام اسمه في الإساءة للكيان.
وقال آل الشيخ في تدوينة عبر «فيسبوك»: «لا أحد يزايد على ولا أحد يقحمني في صراعته أو يصفي حساباته باسمي.. اختلفت معهم واتشتمت أمي من قله وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيراً ... لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب».
وتابع: «وعندما تعرض الخطيب لمثل ماتعرضت له وقفت ضد الموضوع جمله وتفصيل ... وعندما مرض دعوت له بشفاء.. هاذي أخلاق العرب وهاكذا تربينا».
واستطرد: «أعلن من الآن أني داعم للكيان ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءه له!! أو التقليل منه!! وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان.. أتمنى أن تفهم الرساله جيداً.. السعودية ومصر واحد في الحلوه والمره».
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