شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات دور الـ 32 ببطولة مصر الدولية لرجال الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وستكون مباريات اليوم كالتالي:
علي فرج x عمر مسعد
مازن هشام x نيكولاس مولر
محمد أبو الغار x كريس سيمبسون
فارس الدسوقي x سيمون روزنر
كريم عبد الجواد x جريج لوبان
مروان الشوربجي x ناثان لاك
مصطفى عسل x دييجو إلياس
طارق مؤمن x جويل ماكين
زاهد سالم x فيكتور كروين
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق منافسات دور الـ 32 ببطولة مصر الدولية لرجال الاسكواش... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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