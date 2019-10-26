شكرا لقرائتكم مفاوضات بين ميتشو وأمير مرتضى حول معسكر محلي للاعبي الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يحسم ميتشو مع أمير مرتضى بشكل نهائى خلال الساعات القادمة بعد وجود اتجاه داخل إدارة الكرة بنادى الزمالك بالاتفاق مع ميتشو بشأن التراجع عن إقامة معسكر خارجى والتأكيد إن المعسكر الداخلى فى الوقت الحالى سيكون أفضل للفريق، وذلك للتمكن من خوض مجموعة جيدة من الوديات متدرجة المستوى خاصة إن الفريق يغيب عنه عناصره الأساسية لانضمامهم إلى المنتخبات الوطنية المختلفة.
وكان المدرب الصربى قد منح جميع لاعبى الزمالك راحة سلبية لمدة 6 أيام بعد الانتهاء من لقاء جينيراسيون السنغالى الذى أقيم أول أمس الخميس فى دورى أبطال إفريقيا، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد ذلك على ملعبه بدون الدوليين تمهيدًا لدخول المعسكر المغلق فى فترة التوقف.
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