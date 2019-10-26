شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يواجه عمر مسعد في بطولة مصر الدولية للاسكواش بالأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت منافسات دور الـ 32 ببطولة مصر الدولية لرجال الاسكواش والتي تستضيفها الأهرامات بدء من اليوم بالملعب الزجاجي في الجيزة، حيث تقام البطولة حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار وهو ما يضعها بالفئة البلاتينية وهي أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

كانت مباريات الدور التمهيدي الأول التي أقيمت على ملاعب نادي الصيد قد شهدت تأهل مصطفى عسل لاعب الأهلي وبطل العالم للناشئين ومازن هشام لاعب وادي دجلة.

وستكون مباريات اليوم كالتالي:

علي فرج x عمر مسعد

مازن هشام x نيكولاس مولر

محمد أبو الغار x كريس سيمبسون

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فارس الدسوقي x سيمون روزنر

كريم عبد الجواد x جريج لوبان

مروان الشوربجي x ناثان لاك

مصطفى عسل x دييجو إلياس

طارق مؤمن x جويل ماكين

زاهد سالم x فيكتور كروين