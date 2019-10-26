منتخب الشباب يواجه الشمس وديا فى ثالث تجاربه الودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2001 ودية عصر اليوم أمام نادي الشمس على ملعب الأخير بعد إعتذار فريق إسكو عن المواجهة لإرتباطهم بمباراة فى الدوري التمهيدي لكأس مصر فى إطار إعداد الفراعنة لتصفيات أمم أفريقيا 2021. كان منتخب مصر للشباب قد خاض وديتين أمام أبو أبو قير انتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1 ، ثم الفوز على إيروسبورت 2 / 1. ويضم منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين 24 لاعبا هم ، حمزة علاء ومحمد بركات ومحمود صابر ومحمد أشرف ووالعربى بدر من الأهلى، وأحمد عيد وأسامة فيصل من الزمالك، وزياد كمال وعبد الله عادل وعبد الرحمن العشرى من انبى، وايهاب العايدى وزياد فرج من المصرى، ومحمد الشناوى وومحمود عباس من بتروجت، وعماد ميهوب وابراهيم عادل من بيراميدز، وزياد عماد من الجونة، وحمادة فاروق من المقاصة، وفارس مجاهد من سموحة، وحازم هانى من المنصورة، وعبد الغنى محمد من الاتحاد، ومحمود صابر من المستقبل وحسام حسن من غزل المحلة، ويوسف المجيد لاعب هيرتا برلين الألمانى. ويختتم منتخب الشباب معسكره يوم 29 أكتوبر الجاري بمواجهة نادي طنطا و دياً.

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