شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تستأنف رحلة الدفاع عن بطولة العالم للاسكواش في الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر
وتحمل نور الشربيني لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية والتي أقيمت في أمريكا.
ندى عباس x يثرب عادل
هانيا الحمامي x دونا لوبان
زينة مكاوي x جويل كينج
نادين شاهين x أني أو
نور الشربيني x هولي نوجتون
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