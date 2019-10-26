"من الآن أنا داعم للكيان".. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:
قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إنه داعم لكيان النادي الأهلي وبابه مفتوح دائما ولا يسمح باستخدام اسمه في الإساءة له.
وأضاف الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "لا أحد يزايد علي ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي، اختلفت معهم واتشتمت أمي من قلة وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا.. لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب.. وعندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيل.. وعندما مرض دعوت له بشفاء".
وجاء نص المنشور كما يلي:
"لا أحد يزايد علي ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي.. اختلفت معهم واتشتمت أمي من قلة وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا.. لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب.. وعندما تعرض الخطيب لمثل ماتعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيل.. وعندما مرض دعوت له بشفاء.. هذي أخلاق العرب وهكذا تربينا.. وأنا أعلن من الآن أني داعم للكيان ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءة له!! أو التقليل منه!! وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان.. أتمنى أن تفهم الرساله جيدًا.. السعودية ومصر واحد في الحلوة والمرة".
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