مرتضى منصو للجماهير: عاوزين أمشي ميتشو همشيه وأدفع الشرط الجزائي من جيبي

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، جماهير الفريق الأبيض، عدم الهجوم على "ميتشو" ودعمه خلال الفترة المقبلة، مبديًا اندهاشه من مطالبات البعض بإقالته.

قال رئيس الزمالك، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة "الحدث اليوم":

"إنتوا عايزين تمشوا ميتشو في نص الموسم، ماشي همشيه، وهدفع الشرط الجزائي بتاعه من جيبي مافيش مشكلة، لكن مش إنتوا كنتوا بتشتكوا من تغيير المدربين الكتير".

وأردف: "لما كنت بمشي مدرب كنتوا بتقول ليه وإزاي واهدى وإنت بتعمل كده ليه؟ دلوقتي عايزين تغيروه؟ مافيش مدربين هيتغيروا في نص الموسم".

واختتم: "ميتشو مدرب محترم، ودعموه، ده متصدر الدوري وحصل على كأس مصر، وكسب فرق محترمة، والناس ماتزعلش على الأداء لأن مباراة جينيراسيون اتلعبت في ظروف غير طبيعية".