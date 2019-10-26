رياضة | ميسي يصدم إدارة برشلونة بشأن خليفة فالفيردى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يصدم إدارة برشلونة بشأن خليفة فالفيردى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن قائد برشلونة الإسبانى ليونيل ميسي، رفض البديل المقترح لخلافة المدير الفنى لبرشلونة الإسبانى أرنستو فالفيردى، والذي ترشحه إدارة البارسا لخلافة المدرب فالفيردي، الذي أصبحت جماهير برشلونة تطالب برحيله بعد الأداء الذي ظهر عليه الفريق خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى يفكر في قدوم المدرب كارلوس أونزوي المدير الفنى لجيرونا الإسبانى الحالي والمدرب العام في فريق برشلونة تحت قيادة لويس إنريكي. Advertisements

وأشارت التقارير الصحفية أن ليونيل ميسي قائد برشلونة يرفض ذلك المقترح من إدارة البارسا بتعيين كارلوس انزوي ويري أن علي إدارة الفريق التعاقد مع مدرب أكبر للبارسا خلال الفترة القادمة.

وأصبح ليونيل ميسي قائد برشلونة غير سعيد بتولي ارنستو فالفيردى للبارسا بسبب الأداءالذي يظهر عليه الفريق خلال المواسم الماضية والموسم الجاري، مما جعله يرحب بفكرة قدوم مدرب أخر.