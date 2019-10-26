رياضة | جوزيه يقترب من العودة إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوزيه يقترب من العودة إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي يثق في عودته لقيادة ريال مدريد الذي تولى قيادته في الفترة منذ 2010 حتى 2013.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية عن رفض جوزيه مورينيو الكثير من العروض من الصين وسبورتنج لشبونة البرتغالي وليون الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني من أجل العودة لتدريب ريال مدريد.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مورينيو عقد اجتماعات في الفترة الأخيرة مع مساعديه ومدربي اللياقة البدنية من أجل معرفة الأمور التي أخطأ بها في الماضي وعدم تكرارها مرة أخرى ليعود مرة أخرى إلى القمة.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مورينيو جهز كل شيء من أجل عودته لتولي قيادة ريال مدريد لكن ما ينقصه هو الوقت المحدد لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الحالي.



ونقلت الصحيفة الإسبانية تصريح عن مصدر مقرب من جوزيه مورينيو قال فيه: "جوزيه سوف يعود لريال مدريد لكنني لا أعرف متى".

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مورينيو يعلم حب إدارة النادي له وعدم الثقة في قدرات زيدان لذلك المدرب البرتغالي رفض كل العروض من أجل العودة إلى الملكي والحصول على الفرصة الثانية من أجل تصحيح الأمور في نادي العاصمة الإسبانية.



كما نقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر داخل ريال مدريد ذكرت عدم نية إدارة النادي الإطاحة بالفرنسي زين الدين زيدان من منصبه والتعاقد مع جوزيه مورينيو وأنه لا توجد مفاوضات مع المدير الفني البرتغالي.



وكشفت تقارير صحفية ألمانية منذ أيام عن تواصل إدارة بروسيا دورتموند الألماني مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي السابق من أجل إقناعه بتولي قيادة الفريق الفنية.



وأفادت صحيفة بيلد الألمانية بأن المدير الفني البرتغالي بدأ في تعلم اللغة الألمانية بالفعل في الوقت الحالي.



وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن مورينيو هو الخيار الأول لتدريب دورتموند خلفًا للوسيان فافر المدير الفني الحالي للفريق، حيث بدأ الفريق تحت قيادته هذا الموسم بداية غير مستقرة بعد أن كان مرشحًا للفوز ببطولة الدوري الألماني على حساب بايرن ميونخ.



وأكدت الصحيفة الألمانية أن مورينيو على تواصل بالفعل مع هانز خواكيم الرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند مؤكدة أن رالف رانجينك المدير الفني السابق لفريق لايبزيج قد يدخل أيضًا دائرة الترشيحات للقيادة الفنية لبروسيا دورتموند.