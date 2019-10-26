رياضة | قبل بداية الجولة العاشرة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل بداية الجولة العاشرة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم بداية الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستبدأ منافستها اليوم الجمعة لمباراة فريق ليستر سيتي ضد فريق ساوثهامبتون على ملعب الأخير.



ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة بعد الفوز الأخير على كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :- Advertisements 1- سيرجو اجويرو 8 أهداف.

2- تامي ابراهام 8 أهداف.

3- ايمريك اوباميانج 7 أهداف.

4- تيمو بوكي 6 أهداف.

5- جيمي فاردي 6 أهداف.

6- رحيم سترلينج 6 أهداف.

وكان قد نجح المصري محمد صلاح في تحقيق جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي خلال الموسمين الماضيين، حيث حقق الجائزة في الموسم الماضي بالتقاسم مع الثنائي ايميريك اوباميانج والسنغالي ساديو ماني.

وستكون قمة تلك الجولة بين فريق ليفربول وفريق توتنهام هوتسبير على ملعب الانفيلد مساء يوم الأحد المقبل، ويستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق أستون فيلا على ملعب الاتحاد.