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انطلاق دور الـ 32 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش في سفح الاهرامات...

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جدة - عمرو شويل تقام اليوم السبت مباريات دور الـ 32 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش، والتي تقام في سفح الأهرامات بدءً من اليوم حيث يقام حفل افتتاح البطولة بحضور جميع اللاعبين المشاركين، وتختتم منافسات البطولة في الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

كانت مباريات دور الـ32 قد انطلقت أمس الجمعة على ملاعب نادي الصيد حيث تأهل الرباعي المصري رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا، نور الطيب المصنفة الثالثة، نوران جوهر المصنفة الخامسة وسلمى هاني.

وتحمل نور الشربيني لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية والتي أقيمت في أمريكا.

وجاءت منافسات اليوم كالتالي:

ندى عباس x يثرب عادل

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هانيا الحمامي x دونا لوبان

زينة مكاوي x جويل كينج

نادين شاهين x أني أو

 

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