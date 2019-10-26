شكرا لقرائتكم انطلاق دور الـ 32 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش في سفح الاهرامات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كانت مباريات دور الـ32 قد انطلقت أمس الجمعة على ملاعب نادي الصيد حيث تأهل الرباعي المصري رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا، نور الطيب المصنفة الثالثة، نوران جوهر المصنفة الخامسة وسلمى هاني.
وجاءت منافسات اليوم كالتالي:
ندى عباس x يثرب عادل
هانيا الحمامي x دونا لوبان
زينة مكاوي x جويل كينج
نادين شاهين x أني أو
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