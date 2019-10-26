«مرتضى منصور» يهين «ميتشو»: «مش جايبلك لاعيبة تجرب فيها وأنا هاتدخل في التشكيل».. ويعلق على انضمام كهربا للمنتخب

الموجز

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومًا عنيفًا على الصربي ميلوتين "ميتشو" المدير الفني للنادي، مطالبًا إياه بعدم توظيف اللاعبين سوى في المراكز الأساسية التي يلعبون بها.

وقال رئيس الزمالك، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "كلامي واضح وبقوله على الملأ أهو، ماتلعبش يا ميتشو اللاعيبة غير في أماكنها من غير تأليف".

وأضاف رئيس القلعة البيضاء: "ماتلعبش اللاعيبة غير في أماكنها، اللاعيب اللي أنا جايبه متألق في مركز ما مع المنتخبات والأندية يلعب في المركز ده، بتجرب فيه ليه".

وتابع: "أنا مش جايب لاعيبة صغيرة تجرب فيها، أنا جايب لاعيبة دولية، خالد بوطيب يلعب رأس حربة، وأشرف بن شرقي يلعب صانع ألعاب، في الأماكن اللي بيتألقوا فيها".

وتابع "منصور": "هتدخل في التشكيل؟ أه هتدخل طبعًا، وكلامي واضح اللاعيبة ماتلعبش في غير مراكزها، لما أجيب واحد مهاجم وألاقيه بيلعبه في الدفاع لازم أتدخل".

عقب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" في قائمة منتخب مصر.

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وقال مرتضى منصور: "ضم كهربا للمنتخب؟ لا تقلقوا".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم "حسام البدري مدرب محترم ويُقيم الأخلاق قبل الفنيات".

وكرر "يُقيم الأخلاق أولا قبل كل شيء. ولذلك لا داعي للقلق نهائيا حول ملف انضمام كهربا للمنتخب".

و كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري عن الاستقرار على ضم 32 لاعبا في معسكر الفراعنة المقبل.

وأشار جهاز المنتخب في بيانه الرسمي "الاختيارات الحالية مبدئية وسيتم تصفية القائمة قبل المباراة الرسمية الأولى أمام كينيا".

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب كينيا في الـ 14 من شهر نوفمبر المقبل، وبعدها يواجه منتخب جزر القمر في الـ 18 من نفس الشهر في بداية مرحلة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.