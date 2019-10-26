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مواجهات قوية اليوم فى رابع جولات دورى سيدات كرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم السبت، مباريات مهمة فى الجولة الرابعة بدورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد الجموعتين الأولى والثانية .

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من تشامبيون الرحاب مع سبورتنج والطيران مع السنطة وهليوليدو مع الجزيرة و الزهور مع الأهلى فيما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من الزمالك مع سموحة  والمعادى مع المنصورة ومدينة نصر مع 6 أكتوبر وأصحاب الجياد مع الشمس .

فيما تقام الجولة الخامسة  يوم السبت القادم بلقاءات بين كلا من الأهلى مع الجزيرة و الزهور مع الطيران و سبورتنج مع هليوليدو و السنطة مع تشامبيون الرحاب والشمس مع 6 أكتوبر وأصحاب الجياد مع المعادى و سموحة  مع مدينة نصر والمنصورة مع الزمالك .

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