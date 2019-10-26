شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إنعقاد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فى الثانية ظهر اليوم السبت، اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي رئيس مجلس الإدارة، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة.
وتضم الجمعية العمومية لإتحاد الريشة الطائرة 10 هيئات لها حق الحضور والتصويت، ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور نسبة (50%+1)، أي 6 هيئات.
و كان "التهامي" قد اكد على أن الاجتماع سيشهد مناقشة الحساب الختامي للاتحاد وخطة النشاط المحلي للموسم المقبل، فضلا عن اعتماد ميزانية العام المالي المنقضي.
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