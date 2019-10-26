شكرا لقرائتكم عقد الجمعية العمومية العادية لاتحاد الريشة الطائرة اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و كان "التهامي" قد اكد على أن الاجتماع سيشهد مناقشة الحساب الختامي للاتحاد وخطة النشاط المحلي للموسم المقبل، فضلا عن اعتماد ميزانية العام المالي المنقضي.
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