شكرا لقرائتكم أزمة بين لاعبي الإسماعيلى وميودراج بسبب غياب "المترجم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتولى الصربى سرديجان تيكيجاسكى المدرب العام للإسماعيلى مهمة الترجمة لميودراج المدير الفنى للدراويش بعدما كان صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق وأدهم السلحدار المدرب العام يتبادلان مهمة الترجمة لميودراج.
ولكن بعد التعاقد مع سرديجان خلفاً لمحمود جابر المدير الفنى السابق للدراويش الذى رفض الاستمرار فى مهمة المدرب العام للفريق، قرر المنياوى والسلحدار إتاحة الفرصة لسرديجان للقيام بهذا الدور لاسيما داخل أرضية الملعب فى المباريات والتدريبات لنقل التعليمات للاعبين وباقى أعضاء الجهاز الفنى بسلاسة.
وكشف مصدر بالدراويش أن لاعبى الاسماعيلى يواجهون صعوبة فى التحدث مع ميودراج لاسيما بعد أن اشتكى أكثر من لاعب من رفض المنياوى والسلحدار ترجمة حديثهم للمدرب الصربى فيما يخص إستبعادهم من المباريات وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الــ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
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