شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يطبق اليوم خطة مراوغة يانج أفريكانز قبل موقعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم السبت، فريق بيراميدز بقيادة الفرنسى ديسابر استعداداته للمواجهة المرتقبة مع نظيره يانج أفريكانز التنزانى والمقرر لها الثالثة عصر غداً الأحد على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية

وسافر ديسابر لتنزانيا بقائمة ضمت 22 لاعباً هم : "أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور،عمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه وعبد الله بكري وعلي جبر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور، نبيل عماد دونجا وإيريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن وإسلام عيسى ومحمود حمادة وأحمد توفيق ، أحمد علي وجون أنطوي ودودو الجباس"

وكان بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، قد أطاح بالنجمة الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0).

وسيقوم الفرنسى ديسابر بمراوغة الفريق التنزانى حيث لن يطبق خطة اللقاء فى المران الختامى خاصة لمتابعة الفريق التنزانى لذلك المران بعدما حرص المدرب الفرنسى على تحفيظ لاعبيه لخطته قبل السفر على أن يكون مران اليوم بدنيا وفنيا لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة للمواجهة دون تطبيق للخطة.