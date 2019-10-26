شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستضيف بيراميدز فى منافسات دوري الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة، وأبرزها مواجهة الزمالك وبيراميدز والتي تستضيفها القلعة البيضاء في ميت عقبة.

كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الإسماعيلي على الجونة برباعية مقابل هدف، وتعادل أسوان مع الإنتاج الحربي في مباراة شهدت تسجيل 6 أهداف بواقع ثلاثة أهداف لكل فريق، فيما تعادل الزمالك مع المقاولون بنتيجة 1/1.

مباريات الجولة الثامنة كالتالي:

طنطا x أسوان

الانتاج الحربي x الاسماعيلي

الجونة x مصر المقاصة

Advertisements

الاتحاد السكندري x المقاولون العرب

الزمالك x بيراميدز

سموحة x طلائع الجيش

حرس الحدود x إنبي

وحصل فريقا الأهلي ووادي دجلة على راحة من منافسات هذه الجولة التي تنطلق مبارياتها في تمام الثالثة عصرا.