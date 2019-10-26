شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أولى مباريات الدوري الممتاز لكرة الصالات.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم السبت دوري الصالات لكرة القدم وستكون البداية بمباراة واحدة على أن تستكمل باقى مباريات الجولة الأولى من منافسات البطولة غداً الأحد بإقامة 4 مباريات.

وستكون البداية اليوم السبت بمواجهة بين نادي الإعلاميين مع مركز شباب ميت عقبة في الرابعة مساءً علي الصالة المغطاة بمركز شباب ميت عقبة، على أن تكون مواجهات غدا الأحد على النحو التالى: مركز شباب وراق العرب مع الدرب الأحمر في الثانية ظهراً علي صالة ميت عقبة، مصر المقاصة يواجه ناصر الفكرية في الرابعة عصراً علي صالة المؤسسة العمالية، إتحاد الشرطة يواجه البنك الأهلي في السادسة مساءً علي الصالة الدولية بالدراسة، المنيا يواجه الإسماعيلي في السادسة مساءً علي صالة استاد المنيا".