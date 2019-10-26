رضا شحاتة: توقف الدوري في صالح الجونة.. وانتظرنا للعب مباراة الأهلي لآخر لحظة

أكد رضا شحاتة، المدرب العام لنادي الجونة، أن الفريق انتظر حتى آخر لحظة من أجل خوض لقاء الأهلي.

وقال شحاتة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:

"انتظرنا حتى آخر لحظة من أجل خوض لقاء الأهلي، كانت هناك استعدادات وتركيز لكننا علمنا بعد التدريب الأخير أن الدوري سيتوقف".

وأكمل: "اللاعبون كانت تتساءل كل يوم هل ستقام المباراة أم لا، وحدث تشتت في التركيز، لكننا الآن سنأخذ إجازة وسنقيم فترة إعداد من البداية".

وأتم: "توقف الدوري في صالحنا، سيكون هناك تجانس أكثر، لأنه لا يوجد تجانس بين اللاعبين حتى الآن، ونتمنى أن التوقف يساعدنا بعد ذلك".