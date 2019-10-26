بعثة منتخب مصر تعود من جزر القمر 19 نوفمبر

تقرر أن تعود بعثة منتخب مصر من جزر القمر يوم 19 نوفمبر المقبل، بعد مواجهة الأخير يوم 18 منالشهر المقبل، ضمن الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.
وتسافر البعثة يوم 15 نوفمبر المقبل في رحلة تستغرق من 8 لـ10 ساعات على متن طائرة خاصة بعدما طلب الجهاز الفني توفيرها ووافق اتحاد الكرة.
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