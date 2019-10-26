المنتخب يعسكر في برج العرب استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، على إقامة معسكر الفراعنة خلال شهر نوفمبر المقبل، بمنطقة برج العرب في الإسكندرية. يستعد المنتخب لمواجهتي كينيا في مصر ثم جزر القمر في ملعب الأخير، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. جزر القمر في ملعب الأخير، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. وقرر البدري استدعاء 6 محترفين للمعسكر وهم: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) Advertisements محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي )

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