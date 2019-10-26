32 لاعبًا في قائمة منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر

يؤكد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول أنه تم الاستقرار على ضم ٣٢ لاعبا لمعسكر الفراعنة الذي ينطلق خلال الأيام المقبلة استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون. ١٤ و١٨ نوفمبر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ في الكاميرون. ويوضح الجهاز الفني أن العناصر التي سيعلن عنها لا يعني أنها جميعا ضمن القائمة النهائية لأن الاختيارات مبدئية حاليا وسيتم تصفية القائمة قبل المباراة الرسمية الأولى أمام كينيا ومن الوارد استبعاد أي عنصر من القائمة المبدئية سواء من المحليين أو المحترفين. عنها لا يعني أنها جميعا ضمن القائمة النهائية لأن الاختيارات مبدئية حاليا وسيتم تصفية القائمة قبل المباراة الرسمية الأولى أمام كينيا ومن الوارد استبعاد أي عنصر من القائمة المبدئية سواء من المحليين أو المحترفين.

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